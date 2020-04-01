خلية أزمة نينوى: استمرار غلق المنافذ وبحث امكانية رفع الحظر بشكل جزئي

2020/04/01 | 15:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الازمة الصحية في محافظة نينوى الابقاء على غلق المنافذ في المحافظة لحين توفر أجهزة فحص سريعة.وقالت الخلية، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “تقرر الابقاء على غلق منافذ المحافظة لحين توفر أجهزة فحص سريعة النتائج”.واشارت الى أنه “تم التباحث حول إمكانية رفع حظر التجوال بشكل جزئي مع السماح لشرائح […]

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