تربية البصرة: صرف مكآفات المتقاعدين “فردياً” عبر الإتصال

2020/04/01 | 15:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم المالية في مديرية تربية البصرة انه سيقوم بصرف مكافآت المتقاعدين حديثا من الملاكات التربوية كافة بصورة فردية عبر الاتصال بهم هاتفيا لغرض استلام مكافآتهم وفق جدول بالأسماء مُعد مسبقاً من قبل القسم وذلك مراعاة لظروف المتقاعدين الصعبة ونظرا لوجود حظر التجوال.وقال مدير القسم مناف عدنان هاشم في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة […]

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