اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق تتخذ عدداً من القرارات لمواجهة كورونا

2020/04/01 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتخذت اللجنة العليا للصحة والسلامة برئاسة عبد المهدي عددا من القرارات في إطار مواجهة وباء كورونا.

حيث كلفت الأمانة العامة والصحة بتحديد الاحتياجات للأماكن التي تصلح للحجر الصحي، ووافقت على إدخال مادة الكلور من المنافذ الحدودية كافة.

كما كلفت خلية الأزمة بفتح نافذة تبرع خاصة للأجهزة الطبية لمواجهة كورونا، واستثنت في الوقت نفسه المواد الغذائية والزراعية والطبية من شرط إجازة الاستيراد.

هذا وقررت اللجنة استحداث مراكز للفحص الصحي في المطارات والمنافذ الحدودية.

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