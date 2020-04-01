خلية الأزمة النيابية تطالب النواب باستنفار جهودهم لموجهة كورونا

2020/04/01 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت خلية الازمة النيابية الاجتماع الخامس برئاسة حسن الكعبي النائب الاول لرئيس البرلمان.

ووجه الكعبي جميع النواب باستنفار جهودهم لمواجهة كورونا، مبينا أن خلية الازمة النيابية تطالب بدعم وتشجيع الملاكات الطبية والصحية عبر منح كتب الترقية والمكافآت، وتطالب مجلس الوزراء بالإسراع في استكمال انجاز وتهيئة المستشفى الالماني في محافظة النجف.

وأشار الى أن الخلية طالبت مجلس الوزراء ووزارة المالية للمباشرة بإطلاق رواتب العقود والاجور اليومية واستكمال صرف رواتب موظفي الدولة.

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