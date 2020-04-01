دولة القانون: الزرفي لم يستطع إقناع بعض القوى الشيعية لغاية الآن

2020/04/01 | 15:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النائب عن دولة القانون صفاء مسلم بندر، أن التجاذبات السياسية ما زالت تعرقل حسم تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء.وأضافت بندر في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، أن “الزرفي ولغاية الآن لم يستطع إقناع بعض القوى الشيعية، وبات عليه العمل على إكمال كابينته الوزارية للحصول على القبول من عدمه في جلسة مجلس النواب”.

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