سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن البياتي يوجه بتسهيل حركة الحاصدات الزراعية جنوبي البلاد

2020/04/01 | 15:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، الاربعاء، بتسهيل حركة الحاصدات الزراعية في المناطق الجنوبية.وقال البياتي في تصريح لوكالة صدى الاعلام، إنه ، بالنظر لبدأ موسم الحصاد الميكانيكي لمحصول الحنطة والشعير في المنطقة الجنوبيةفعلى الجهات العسكرية والامنية تسهيل حركة الحاصدات الزراعية.يشار الى أن البلاد تشهد حظرا على التجول مقررا

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