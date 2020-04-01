نائب : وباء كورونا سينقذ حكومة الزرفي

2020/04/01 | 15:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد عضو مجلس النواب اسعد البدري، الاربعاء، ان اغلب الكتل السياسية ستدعم تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بسبب تفشي وباء كورونا.

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