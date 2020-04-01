2020/04/01 | 15:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]يسعى المسؤولون الأميركيون لبناء مئات المستشفيات المؤقتة في جميع أنحاء البلاد لاستيعاب آلاف من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، بعد أن سجلت الولايات المتحدة 865 حالة وفاة، الثلاثاء، وهو أعلى عدد وفيات من جراء الفيروس في يوم واحد.

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