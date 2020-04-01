مقتل واصابة 5 منتسبين بينهم ضابطان بانفجار عبوة ناسفة جنوبي كركوك

2020/04/01 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر أمني من محافظة كركوك، الأربعاء (1 نيسان 2020)، بمقتل وإصابة خمسة منتسبين بإنفجار عبوة ناسفة في المحافظة

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء (01 نيسان 2020)، قتل اربعة ارهابيين بينهم انتحاري على نهر خريسان جنوبي ناحية بهرز بمحافظ ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم العثور على مخبأ في منطقة الصدور يحتوي

بغداد اليوم- متابعة

اكدت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون"، الاربعاء (1 نيسان 2020)، نقل منظومة "باتريوت" الدفاعية إلى العراق، فيما أشارت إلى أن المسؤولين العراقيين على اطلاع بحاجة القوات الامريكية إلى هذه المنظومة.

وقال ال

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، الأربعاء (1 نيسان 2020)، بالإطاحة بأخطر خلية تابعة لتنظيم داعش، جنوب بعقوبة، مركز محافظة ديالى، وقتل 4 من أفرادها.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية برئاسة مدير استخبارات ديالى

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