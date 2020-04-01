خلية الأزمة في نينوى تقرر استمرار غلق منافذ المحافظة وتبحث إمكانية رفع الحظر جزئياً

2020/04/01 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

قررت خلية الأزمة في محافظة نينوى، الأربعاء (01 نيسان 2020)، استمرار غلق منافذ المحافظة فيما بحثت إ...





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