2020/04/01 | 15:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت النائبة سهام الموسوي، اليوم الاربعاء، عن استحصال موافقة وزارة الصحة لتجهيز الديوانية ببعض المستلزمات لمساعدة المستشفيات فيها.

وقالت الموسوي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "تم استحصال موافقة وزارة الصحة لتجهيز محافظة الديوانية بالاجهزة والمستلزمات المدرجة ادناه، لمساعدة المستشفيات والكوادر الصحية في المحافظة لمواجهة وباء كورونا".

واضافت "ولتوفير العناية اللازمة للمرضى المصابين بهذا الوباء وسوف يكون التجهيز خلال اليومين القادميين ووصول هذه الاجهزة والمستلزمات لدائرة صحة الديوانية".

وتابعت ان "الاجهزة هي: جهاز PCR مع مستلزماته، جهاز انعاش رئوي عدد (4)، مستلزمات كاملة للكوادر الطبية والصحية وأسرة للمرضى عدد(7)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تعلن استحصال موافقة الصحة لتجهيز مستشفيات الديوانية بالاجهزة والمستلزمات الطبية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تعلن استحصال موافقة الصحة لتجهيز مستشفيات الديوانية بالاجهزة والمستلزمات الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).