اللواء 28 للحشد يباشر بتعفير وتعقيم ثلاث مناطق جديدة في بابل

2020/04/01 | 15:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر اللواء 28 في الحشد الشعبي، الأربعاء، بتعفير ثلاث مناطق جديدة في محافظة بابل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى وانه “ضمن حملة وعي لمواجهة فايروس كورونا والحد من انتشاره نفذت الكوادر التخصصية للواء الثامن والعشرين بحملة تعفير وتعقيم لمناطق الابراهيمية والبصيرة والجديدة “، مبينا ان “عملية التعفير مستمرة لحين تطهير جميع انحاء

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