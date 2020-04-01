وكيل رئيس الطائفة المندائية في العراق والعالم يشكر الحشد الشعبي والجهات الصحية التي تعمل على الحد من كورونا

2020/04/01 | 15:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم وكيل رئيس الطائفة المندائية في العراق والعالم الشيخ نظام كريدي، الأربعاء،شكره للحشد الشعبي والجهات الصحية التي تعمل على الحد من كورونا، فيما ما دعا الجميع الى لزوم البيت لدفع شر هذا “البلاء”.وقال كريدي في تصريح لاعلام الحشد وتابعته وكالة صدى ,ان، الفايروس القاتل الذي أصبح وباءً يوجب علينا الالتزام بالنصائح التي تقدمها الجهات

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