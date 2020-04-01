اللواء العاشر في الحشد يعفر حي تونس ضمن عملية “كبح الجائحة” للوقاية من كورونا

2020/04/01 | 15:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفر اللواء العاشر في الحشد الشعبي، الأربعاء، حي تونس ضمن عملية “كبح الجائحة” للوقاية من كورونا.و أطلقت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عملية وقائية كبرى باسم “كبح الجائحة” لمواجهة تفشي كورونا بمشاركة 1200 آلية و5000 عنصر انتشروا في جميع مناطق العاصمة ضمن حملة وعي.

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