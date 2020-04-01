2020/04/01 | 15:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال 23 متهما بادخال مواطنين بطريقة غير مشروعة الى الاقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/01 | 15:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 23 متهما بادخال مواطنين بطريقة غير مشروعة الى الاقليم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 23 متهما بادخال مواطنين بطريقة غير مشروعة الى الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).