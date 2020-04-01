جهانغيري يدعو مواطني إيران إلى التماسك الاجتماعي لتعويض البعد المكاني

2020/04/01 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد اسحق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني، على ضرورة التزام مواطنيه بما اطلق عليه التباعد الاجتماعي.

ودعا جهانغيري في تصريح، الإيرانيين إلى عدم مغادرة منازلهم والالتزام بتوصيات الجهات الصحية والتدابير الوقائية، حفاظا على حياتهم وسلامة الآخرين، في ظل أزمة وباء كورونا التي تجتاح البلاد، مطالبا بالمزيد من التماسك والتفاهم الاجتماعي لتعويض ما وصفه بالتباعد المكاني.

وجاء تصريح نائب الرئيس الإيراني، بالتزامن مع احتفال مواطني بلاده بآخر أيام عيد النيروز الذي اعتاد فيه الإيرانيون منذ القدم على الخروج للتنزه في الحدائق وإقامة الاحتفالات الشعبية.

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