تيار الحكمة : الزرفي اقترب من إكمال تشكيلته الحكومية

2020/04/01 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن كتلة الحكمة النيابية اسعد المرشدي، إن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي قريب من اكمال تشكيلته الحكومية.

واكد المرشدي ان الزرفي وصل إلى مراحل متقدمة بشأن تشكيل الكابينة الوزارية، خصوصا بعد المشاورات السياسية الأخيرة بشأن تشكيل حكومته.

وأضاف أن رئيس الوزراء المكلف سيقدم طلبا إلى رئاسة مجلس النواب في الأسبوع المقبل لعقد جلسة منح الثقة للحكومة من عدمها.

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