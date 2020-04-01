ترمب يقرر ارسال مساعدات طبية الى ايطاليا بقيمة 100 مليون دولار

2020/04/01 | 16:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنّ الولايات المتّحدة سترسل إمدادات طبيّة بقيمة 100 مليون دولار إلى إيطاليا لمساعدة هذا البلد الذي سجّل أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 على التصدّي للوباء.وقال ترمب خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول جهود … Readmore

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