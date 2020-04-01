سفير امريكي سابق يحذر من قنبلة موقوتة و يقول “أنتظروا فقط”!

2020/04/01 | 16:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر السفير الأمريكي الأسبق لدى البحرين، آدم ايريل، والذي شغل منصب نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سابقاً، من انتشار فيروس كورونا الجديد في العراق وعدد من دول المنطقة التي تضم نازحين.وقال ايريل في تغريدة بموقع تويتر: “إن كنتم … Readmore

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