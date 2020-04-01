2020/04/01 | 16:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال النائب محمد الغبان، اليوم الاربعاء، ان رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي "لن يرى كرسي الرئاسة"، موضحاً انه لن يمر في مجلس النواب.وذكر الغبان في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية والبرلمانية خلال اليومين المقبلين".واضاف "وسينتج عنها بطلان مرسوم التكليف".واوضح الغبان ان "رئيس الوزراء المكلف الذي ارتضى لنفسه أن يشترك في تجاوز حق الأغلبية لن يرى كرسي الرئاسة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغبان : صالح سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية والزرفي لن يمرر) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغبان : صالح سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية والزرفي لن يمرر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).