مقتل واصابة 5 عناصر من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة في كركوك

2020/04/01 | 16:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، بمقتل وإصابة خمسة عناصر من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة جنوبي كركوك.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" إن "انفجاراً بعبوة ناسفة في منطقة ناظم التقسيم، جنوبي كركوك، استهدف قوة تابعة للكتبية الهندسية للفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية".وأضاف أن "الانفجار أسفر عن مقتل عنصر وإصابة أربعة آخرين من قوات الشرطة الاتحادية".

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