وسط قطع المياه وضعف الامكانيات: الحسكة تواجه “كورونا” بشوارع مهجورة

2020/04/01 | 16:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت شوارع مدينة الحسكة خالية من سكانها، بعد التدابير الأخيرة التي أعلنتها “الادارة الذاتية” لمواجهة فيروس “كورونا”، والزامها المواطنين للأسبوع الثاني على البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، […]

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