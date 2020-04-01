“أبل” تجهّز مفاجأة لكل عشاق هواتفها في 15 أبريل

2020/04/01 | 16:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “أبل” الأمريكية تجهز مفاجأة لكل عشاق هواتف “آيفون” في 15 أبريل/نيسان الجاري.وأوضح تقرير نشره موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص أن “أبل” تسعى لإنقاذ عام 2020 بإطلاق هاتفها الاقتصادي زهيد السعر “آيفون 9” في منتصف الشهر الجاري.وسيكون هذا الجهاز خليفة هاتف “آيفون إس […]

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