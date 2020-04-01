الحسيني : أميركا لن تتجرأ على استهداف فصائل الحشد الشعبي

2020/04/01 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، بشأن التسريبات الاميركية الاخيرة حول نوايا واشنطن قصف فصائل عراقية.

وقال الحسيني ان الولايات المتحدة تمر بوضع داخلي صعب ومعقد للغاية وتحاول ادارتها نقل ازماتها الى الخارج، مضيفا أن الحشد الشعبي تطور وقدراته الان اكبر من قدرات عام الفين واربعة عشر ويمتلك كفاءات قادرة على مواجهة كل التحديات، لافتا الى ان اميركا لن تتجرأ على استهداف فصائل الحشد الشعبي، واذا ما حدث فأن الحشد الشعبي سيرد على الكثير من الاهداف التي هي في مرماه، مؤكدا ان الرد سيكون مناسبا على اي عدوان بحسب قوله.

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