الشيخ جمال الضاري يدعو الحكومة العراقية إلى حسم أمرها مع الشركات النفطية

2020/04/01 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري الحكومة العراقية الى ان تحسم امرها مع الشركات النفطية المتعاقد معها بصورة سريعة.

وطالب الشيخ جمال الضاري الى اعادة تشكيل شركة النفط الوطنية بطريقة مهنية ومستقلة، لتدار من قبل مجلس إدارة يضم الكفاءات الوطنية لاستثمار الثروة النفطية والغازية، والإشراف على عقود الخدمة للحفاظ على الثروات الوطنية.

كما دعا الشيخ جمال الضاري الى محاكمة الوزير الفاسد الذي تسبب بسرقة النفط العراقي من خلال جولات تراخيص مشبوهة، رهنت ثروة العراق النفطية لشركات تتحكم بقوت العراقيين، وأصبح الوضع الاقتصادي للبلد كارثي، نتيجة نهب الجزء الأكبر من النفط لهذه الشركات بحجة قيمة الاستخراج.

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