عبد اللهيان : تحركات أميركا في العراق والمنطقة تعتبر نوعا من الحرب النفسية

2020/04/01 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف المستشار الخاص برئيس مجلس الشورى الإيراني حسين عبد اللهيان التحركات السياسية الأميركية في العراق بالحرب النفسية.

وقال عبد اللهيان إن الولايات المتحدة تقوم بنوع من الحرب النفسية في العراق والمنطقة من خلال التحركات السياسية الأخيرة للإدارة الأميركية.

وحذر عبد اللهيان الولايات المتحدة من القيام بأية خطوة استفزازية مشيرا الى أن ارتكاب اميركا لأي خطأ عسكري جديد في العراق فأن ذلك سيؤدي بلا شك الى توتر جديد وبالتالي رحيلهم نهائيا عن المنطقة.

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