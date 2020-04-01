2020/04/01 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

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صحة البصرة تعلن تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا وتكشف العدد التراكمي للاصابات والوفيات

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بغاد اليوم-الديوانية

أصدرت خلية الازمة بدائرة صحة الديوانية، الأربعاء، 5 قرارات بينها ما يتعلق بالتعامل مع المصابين بفيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن الخلية برئاسة مدير عام الدائرة د.



لمياء الحسناوي، أنها "عقدت اجتماعاً جديداً بحضور نائب ال

بغداد اليوم _ كردستان

أكد عضو برلمان إقليم كردستان، عثمان كريم، الأربعاء (01 نيسان 2020)، أن أزمة فايروس كورونا المستجد ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في الإقليم.

وقال كريم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "انخفاض أسعار النفط إلى مستويات

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت نقابة المحامين العراقيين، الأربعاء (01 نيسان 2020)، بياناً بشأن إصدار قانون العفو العام عن السجناء في العراق، خوفاً من تفشي فايروس كورونا المستجد داخل السجون.

وذكرت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نظراً لل

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