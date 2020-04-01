خلية الازمة بدائرة صحة الديوانية تصدر 5 قرارات بينها ما يتعلق بالتعامل مع المصابين بكورونا

2020/04/01 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغاد اليوم-الديوانية

أصدرت خلية الازمة بدائرة صحة الديوانية، الأربعاء، 5 قرارات بينها ما يتعلق بالتعامل مع المصابين بفيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن الخلية برئاسة مدير عام الدائرة د.



لمياء الحسناوي، أنها "عقدت اجتماعاً جديداً بحضور نائب المحافظ ومدراء الاقسام المعنية ومدراء المستشفيات والقطاعات، حيث تم التأكيد على ضرورة عدالة توزيع مستلزمات الحماية الشخصية وحسب الاولويات".

واشار البيان الى اتخاذ عدة قرارات اولها "منح الاجازة الاجبارية لجميع الملامسين من الكوادر بكافة عناوينهم الوظيفية، ومنح الإجازة للأطباء من بقية المحافظات او اعداد جدول بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية".

ولفت إلى "الاستمرار بالدورات التأهيلية حول فيروس كورونا، لجميع الكوادر وبعناوينهم الوظيفية كافة".

وشدد على "الإشراف المباشر من قبل قسم الأمور الفنية وبالتنسيق مع إدارات المستشفيات على ردهات العزل"، موجها "بإعطاء الصلاحية لمدير المستشفى لإعداد وتنفيذ خطة متكاملة لمواجهة الفيروس بعد التنسيق مع قسم الصحة العامة".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه محافظ الديوانية زهير الشعلان، بفتح تحقيق عاجل في حادثة وفاة مصاب بفيروس كورونا.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان، ان الاخير "وجه بفتح تحقيق عاجل وفوري في حادثة وفاة المصاب بفايروس كورونا من اهالي عفك وعرض النتائج على اللجنة المركزية بعد ان خول رؤساء الوحدات الادارية بادارة خلية الازمات لمناطقهم".ودعا الشعلان الى تشديد الحظر في قضاء عفك وبشكل عاجل وفوري، والبدأ بتعفير المنطقة التي ظهرت منها الاصابة، وحجر حي الجوادين والملامسيين للشخص المصاب لمعرفة الفحوصات، والعمل على غلق الطرق الرئيسية والنيسمية لقضاء عفك حتى يتم تعفيرها بالكامل".

وكان مصدر طبي في محافظة الديوانية افاد، الأربعاء (1 نيسان 2020)، بأن الرجل الذي اعلن عن وفاته اليوم بفيروس كورونا في الديوانية، تسبب بدخول 27 من الكوادر الطبية والمخالطين في المحافظة، في الحجر الصحي.

صحة البصرة تعلن تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا وتكشف العدد التراكمي للاصابات والوفيات

يتبع ........

بغداد اليوم _ كردستان

أكد عضو برلمان إقليم كردستان، عثمان كريم، الأربعاء (01 نيسان 2020)، أن أزمة فايروس كورونا المستجد ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في الإقليم.

وقال كريم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "انخفاض أسعار النفط إلى مستويات

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت نقابة المحامين العراقيين، الأربعاء (01 نيسان 2020)، بياناً بشأن إصدار قانون العفو العام عن السجناء في العراق، خوفاً من تفشي فايروس كورونا المستجد داخل السجون.

وذكرت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نظراً لل

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