القبض على 23 شخصا يرومون تهريب أجانب وبضائع إلى كردستان

2020/04/01 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

أعلنت مديرية الأسايش العامة في ادارة منطقة "رابرين"، بمحافظة السليمانية، الأربعاء 1 نيسان 2020، إلقاء القبض على 23 متهما كانوا يرومون إدخال أشخاص أجانب وبضائع تهريب.

وقالت المديرية، في بيان، إنه "في إطار استمرار العمل على الحد من تفشي آفة العصر، والوباء العالمي فيروس كورونا تمكنت قوات الاسايش في قلعة دزه من القاء القبض على 23 شخصا كانوا يرومون ادخال اجانب وبضائع عن طريق التهريب".

واشارت الى "احالة المتهمين الى القضاء وفق مواد مختلفة من قانون العقوبات العراقي".

وكانت داخلية حكومة إقليم كردستان، أعلنت فرض حظر التجوال، في محافظات الإقليم، للحد من تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، منها إغلاق المقاهي، ومنع التجمعات، وإيقاف السفر من وإلى الإقليم.

بغداد اليوم- بغداد

بعد انتشار عدد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لاشخاص متجهين مشياً على الاقدام الى محافظة كربلاء من بعض المحافظات مع قرب حلول ذكرى الزيارة الشعبانية (ولادة الامام المهدي)، اكدت وزارة الداخلية ان قرار منع التجوال يشمل كل الفع

بغداد اليوم- ديالى

كشف القيادي في الحشد العشائري محمد العبيدي، الاربعاء (1 نيسان 2020)، عن تفاصيل هامة عن ما وصف باعنف قصف جوي على أهم مخابئ تنظيم داعش بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال العبيدي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن" القوة ا

بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر امني من محافظة البصرة، الاربعاء (01 نيسان 2020)، بمشاركة 30 الف عنصر امني في عمليات تطبيق حظر التجوال في محافظة البصرة .

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم )، إن "30 الف عنصر امني معظمهم تابعون الى قيادة شرطة محافظة

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