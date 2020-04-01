2020/04/01 | 16:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ الديوانية يوجه بفتح تحقيق في حادثة وفاة المصاب بكورونا من اهالي عفك{بغداد _أين} وجه محافظ الديوانية رئيس خلية الازمة زهير علي الشعلان، الاربعاء، بفتح تحقيق في حادثة وفاة المصاب بكورونا من اهالي عفك.وذكر بيان لمكتب المحافظ ان "الشعلان وجه بفتح تحقيق عاجل وفوري في حادثة وفاة المصاب بفيروس كورونا من اهالي عفك وعرض النتائج على اللجنة المركزية بعد ان خول رؤساء الوحدات الادارية بادارة خلية الازمات لمناطقهم".ودعا الشعلان بحسب البيان الى تشديد الحظر في قضاء عفك وبشكل عاجل وفوري، والبدء بتعفير المنطقة التي ظهرت فيها الاصابة".وأضاف البيان ان "المحافظ وجه بحجر حي الجوادين والملامسيين للشخص المصاب لمعرفة الفحوصات والعمل على غلق الطرق الرئيسية والنيسمية لقضاء عفك حتى يتم تعفيرها بالكامل".

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