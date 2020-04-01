الصين: مئات المصابين بكورونا لا تظهر عليهم الأعراض

2020/04/01 | 16:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت الصين، اليوم الأربعاء، عن وجود أكثر من 1300 مصاب بفيروس كورونا لديها، لا تظهر عليهم الأعراض، في سابقة هي الأولى من نوعها التي تنشر فيها بكين مثل هذه البيانات، بعد تزايد القلق العام إزاء المصابين الذين لا تظهر عليهم الأعراض.

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