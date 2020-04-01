المصارف الاهلية في اربيل تستأنف العمل وتحدد التعامل بالدولار والدينار

2020/04/01 | 16:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استئنفت، الأربعاء، المصارف الاهلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان الدوام، وفيما شهدت المراجعات ازدحاما كبيرا، لوحظ عودة حالات المحسوبية والمنسوبية ما ولد تذمر الناس.

وقال مراسل "شفق نيوز"، ان " المصارف الاهلية في اربيل استئفت اليوم الدوام الرسمي وسط ازدحام المراجعين"، مشيرا الى ان "المصرف التجاري العراقي باربيل شهد ازدحاما كبيرا وبحسب التعليمات قامت ادارته بادخال كل خمسة مراجعين مع بعضهم البعض".

وأضاف ان "هذا خلق نوعا من التذمر وايضا شهد حالات المحسوبية والمنسوبية وقيام بعض النواب بالدخول من دون الالتزام في الانتظار لحين مجيء دورهم".

وبين ان ادارة المصرف صرفت المبالغ للمواطنين بنسبة 75% بالدولار و25‎%‎ بالعملة العراقية.

وتوقفت المصارف الاهلية عن العمل منذ 18 آذار الماضي عن ممارسة نشاطها بسبب حظر التجوال الذي أعلنته الحكومة العراقية في العاصمة بغداد وطبقته محافظات أخرى وكذلك في إقليم كودستان؛ بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

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