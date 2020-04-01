تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كردستان

2020/04/01 | 16:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الصحة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنه “تم تسجيل 6 إصابات في محافظة أربيل، و5 إصابات في محافظة السليمانية، و3 إصابات في محافظة دهوك”.وعزت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان اليوم ، سبب […]

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