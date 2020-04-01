أمير الكويت يتبرع بـ16 مليون دولار لصندوق مواجهة “كورونا”

2020/04/01 | 16:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تبرع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بخمسة ملايين دينار (قرابة 16 مليون دولار)، دعماً لصندوق مساهمات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، اليوم الأربعاء، عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أن ذلك التبرع جاء نيابة عن أسرة الصباح.وكان بنك الكويت المركزي […]

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