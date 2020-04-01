كتائب حزب الله تؤكد أنها ستُفشل جميع المخططات الأميركية في العراق

2020/04/01 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت كتائب حزب الله أنها ستفشل جميع المخططات الأميركية في العراق، موضحة ان الحكومة وفي حال خروج الاميركان وفرض هيبتنا فلا يوجد مبرر لحمل السلاح.

وقال المتحدث باسم الكتائب محمد محيي في إن القوات الأميركية وإن وجدت بطلب من الحكومة فلن تكون قوات مقاتلة، مبيناً أن أميركا خرقت اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وأن القوات الأميركية في العراق قوات محتلة.

وأضاف محيي، أن الضغوط لخروج القوات الأميركية جاء بعد إعلام الحكومة والقوى السياسية والبرلمان، مشيراً إلى أن كتائب حزب الله ستفشل كل مخططات أميركا في العراق.

وبين، أن الحكومة الحالية أو المقبلة لا تستطيع إخراج القوات الأميركية بالطرق الدبلوماسية، ماضياً إلى القول إذا خرج الأميركان وفرضت الحكومة هيبتها فلا يوجد مبرر لحمل السلاح.

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