البنتاغون : نقل منظومة باتريوت الدفاعية إلى العراق كان بعلم المسؤولين العراقيين

2020/04/01 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون نقل منظومة باتريوت الدفاعية إلى العراق، فيما أشارت إلى أن المسؤولين العراقيين على اطلاع بحاجة القوات الاميركية إلى هذه المنظومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون شون روبرتسون، في تصريح إن أميركا ستقوم بنقل منظومة باتريوت الدفاعية إلى العراق، لحمايته وحماية القوات الأميريكية هناك، من الهجمات الجوية التي تتعرض لها المقرات العسكرية في العراق والتي تستقر فيها قوات التحالف، مضيفا أنه من المهم ملاحظة أنه تم قتل جنود عراقيين وجنود من قوات التحالف في الهجمات نفسها، التي اعتدت على سيادة العراق.

وتابع روبرتسون ان العمل متواصل في نقل المنظومة الدفاعية للعراق، إلا أنه لا يمكن كشف كافة التفاصيل لأسباب أمنية، والمسؤولون العراقيون على اطلاع تام ان القواعد بحاجة لتلك المنظومة، وهناك تنسيق وتعاون، بهذا الشأن.

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