سعود سالم - عن النمل وكلام الله

2020/04/01 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم تمكن العقل الغيبي خلال العصور المتتالية من تطوره من خلق عالم سحري مليء بالعجائب والغرائب مواز للعالم الحقيقي أو الطبيعي الذي نعيش فيه.عالم متخيل بني حجرا حجرا وصورة صورة خلال آلاف السنين، تصورات عقلية أوعقلية خيالية تتشابك وتولد بعضها البعض، تتحرك وتتغير الصور والشخصيات حسب الظروف والمواقف والأزمان المتعاقبة.ولهذا العالم الذي تفوح منه رائحة البخور والتعاويذ والإبتهالات، بعد زمني، سحري هو الآخر، ......

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