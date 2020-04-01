عبد الرحيم التوراني - كارل ماركس يصافح كورونا...!

2020/04/01 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحيم_التوراني من منا لا زال يشك في أن البشر دخل مرحلة جديدة لا تشبه سابقاتها عبر التاريخ الكوني، وهل هناك من يجادل في فرضية أن هذا الوباء سيكون له تأثير كبير على العالم؟!فلم يعد الكلام والحديث عن المستقبل مجرد فكرة بألوان الافتراض، بعد أن ولجنا واقعيا باب المستقبل.عندما سمعنا رنات جرس الباب وفتحنا، فإذا بنا أمام ساعي المستقبل وبيده رسالة موجهة إلى العالم، لما تهيجنا أحرفها، وجدنا بها كلمة واحدة لها نفس الن......

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