مستشار ترامب : الزرفي مواطن امريكي ولا نعارض توليه منصب رئاسة الوزراء العراقية

2020/04/01 | 16:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد مستشار الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط ، غبريال صوما، اليوم الاربعاء، ان رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي مواطن امريكي ولا نعارض تكليفه.وقال صوما في تصريح لوسيلة اعلام ، تابعته “العهد نيوز” ، ان “الزرفي هو مواطن امريكي ولم نقم بترشيحه لتولي منصب رئاسة الوزراء العراقية”، لافتا الى ان “الكثير […]

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