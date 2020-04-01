الديوانية : تشكيل لجنة تحقيقية لطاقم طبي سلّم جثة متوفي بفيروس كورونا لذويه

2020/04/01 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه محافظ الديوانية زهير الشعلان، بتشكيل لجنة تحقيقية لطاقم طبي سلم جثة متوفي بفيروس كورونا الى ذويه قبل وصول النتائج المختبرية الخاصة به.

ودعا الشعلان في بيان الى اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره في إداء واجبه الوطني والشرعي تجاه حياة المواطنين مؤكدا اتخاذ إجراءات خلية الأزمة الطارئة وحجر نحو ستين شخصاً ملامساً للمتوفي ما بين طبيباً وممرضاً، إضافة الى ذويه والملامسين لهم وعزل المنطقة التي يسكن بها عزلاً تاماً مع الاستمرار بأعمال التعفير والتعقيم المكثف.

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