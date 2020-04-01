عدنان الزرفي يتعهد بإغلاق ملف النازحين بشكل نهائي وإعمار المدن المهدمة

2020/04/01 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، بعمل الحكومة المقبلة على إغلاق ملف النازحين بشكل نهائي، واعمار المدن المهدمة

وقال الزرفي، إن الحكومة المرتقبة ستعمل بحرص ومسؤولية لإغلاق ملف معاناة المهجرين والنازحين بشكل نهائي بموازاة إعادة إعمار المدن المهدمة وتأمين متطلبات السلم الأهلي والتعايش المشترك.

وكان الزرفي، قد دعا في وقت سابق، الى اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية الطبقة ذات المستوى المعيشي المتدني، وتأمين توزيع مفردات بطاقة التموين، ورواتب المتقاعدين.

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