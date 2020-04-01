أمر لايتحمل المزاح.. كورونا يقضي على عادة بشرية سنوية ويلغي “كذبة نيسان”

2020/04/01 | 17:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ألغى موقع “غوغل” أكبر محرك بحث عالمي على الانترنت، “كذبة أبريل” التي اعتادت المنصة اطلاقها كل عام، كما باقي البشرية حول العالم، وذلك بسبب أزمة كورونا.وكتبت مديرة التسويق في “غوغل”، لورين توهيل، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موظّفي الشركة: “في الظروف العادية، يعد يوم كذبة نيسان أحد تقاليد غوغل، ووقتا للاحتفال […]

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