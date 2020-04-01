2020/04/01 | 17:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون يستبعد تمرير حكومة الزرفي داخل البرلمان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون يستبعد تمرير حكومة الزرفي داخل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).