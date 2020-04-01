إيقاف الدراج الإيطالي إيانوني 18 شهرا لتعاطيه المنشطات

2020/04/01 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع "ديلي ستار" الإنكليزي عن أفضل 15 موهبة في عالم كرة القدم، اختارها النجم الأرجنتيني لونيل ميسي بالتعاون مع موقع "uk.topps"، المتخصص في تبادل بطاقات اللاعبين الخاصة بألعاب كرة القدم، وذلك ضمن حملة إعلانية يشارك فيها النجم الأرجنتيني.وأكدت الصحيفة أن ميسي البالغ من العمر 32 عاماً، والحاصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 6 مرات، يتطلع أن يصبح هؤلاء اللاعبون بين الأفضل في العالم.

وأشارت إلى أن القائمة تضم أسماء كبيرة وحققت إنجازات كبيرة من أنديتهم ومنتخبات بلادهم مثل الفرنسي كيليان مبابي.

وهذه هي قائمة اللاعبين، وماذا قال ميسي عن كل منهم:

الإنكليزي ألكساندر أرنولد- ليفربول :أبدى ميسي إعجابه الشديد بالمدافع الأيمن لنادي ليفربول الإنكليزي، وأكد أنه يخطف الأنظار وهو يتحرك للأمام، مشيراً إلى أنه "المستقبل في كرة القدم". كان أرنولد صاحب الخدعة الشهيرة في كرة القدم، والتي نجح من خلالها ليفربول إحراز الهدف الرابع في مرمى برشلونة وبحضور ميسي، والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019، والفوز باللقب.

كما اختار الإنكليزي ماسون مونت، لاعب تشيلسي، وقال: "عندما تشاهده يلعب تشعر بأن لديه القدرات التي تؤهله لكي يكون في قائمة أفضل لاعبي العالم".

الأميركي كريستيان بولسيتش – تشيلسي: أكد البرغوث أنه يتمتع بتوازن ورشاقة رائعين.

الإنكليز فيل فودن - مانشستر يونايتد: توقع ميسي أن يصنع أشياء مذهلة في عالم كرة القدم.

الإنكليزي غيدون سانتشو - بوروسيا دورتموند: اختاره ميسي لقدراته المبهرة في المراوغة والمرور بين المدافعين.

الصربي لوكا يوفيتش - ريال مدريد: قال عنه أنه لاعب ساحر يجعل المستحيل ممكناً.

الألماني كأي هافيرتز – بايرن ليفركوزن: أشاد النجم الأرجنتيني بتعامله مع الكرة أمام الخصم، مؤكداً أنه بالنسبة لسنه الصغير فهو رائع.

البرازيلي إيدر ميليتاو - ريال مدريد: قال عنه إنه موهبة استثنائية ومنافس شرس.

الفرنسي عثمان ديمبلي – برشلونة: أكد ميسي أن سرعة ديمبلي زميله في الفريق مخيفة في التدريبات.

الفرنسي حسام عوار – ليون: اختاره لقدراته الفنية الممتازة وهدوءه في التعامل مع الكرة.

الهولندي فرينكي دي يونغ – برشلونة: أكد ميسي أن يونغ زميله في الفريق واحد من أفضل من يجيدوا تمرير الكرة في هذه المرحلة السنية.

البرتغالي جواو فيليكس – أتلتيكو مدريد: اعتبره ميسي واحد من أكثر اللاعبين الشباب إثارة في العالم الآن.

الفرنسي كيليان مبابي – باريس سان جيرمان: وصفه ميسي بأنه لاعب خطير جداً، وسريع ويستطيع إنهاء الهجمة بنجاح.

الألماني جوشوا كيميتش – بايرن ميونخ: أشاد به ميسي، وأكد أنه موهبة عظيمة في مركز الظهير ويجيد صناعة الأهداف.

الفرنسي بينامين بافارد – بايرن ميونخ: وصفه ميسي بأنه مدافع جيد يمكنه التعامل مع الكرة بشكل جيد ويستطيع الهجوم أيضاً.

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