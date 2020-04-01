الزرفي يعلن عزمه إغلاق ملف النازحين وتأمين متطلبات السلم الأهلي

2020/04/01 | 17:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ..التقى رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في مقر إقامته ببغداد كل من وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى ورئيس صندوق إعمار العراق مصطفى الهيتي.وذكر بيان لمكتب الزرفي الاعلامي الذي تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء ، ان رئيس الوزراء المكلف “استعرض مع موسى آخر تحديثات خارطة التواجد المناطقي للمهجرين والنازحين داخل العراق وخارجه، […]

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