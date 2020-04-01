الموقع الإعلامي لقائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قآني ينفي أنباء اغتياله

2020/04/01 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى الموقع الاعلامي لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني، اسماعيل قاآني، انباء اغتياله من قبل الكيان الإسرائيلي، في سوريا.

وذكرت وكالة انباء فارس نقلا عن الموقع الرسمي، أنه ينفي مقتل اسماعيل قاآني في الهجوم على سوريا، مضيفة ان اعداء الشعب الايراني يحاولون من خلال احلامهم وتمنياتهم اختلاق الاكاذيب وبث الشائعات ونشر اخبار ملفقة ولا أساس لهاوكانت وسائل اعلام عربية قد تداولت ان قاآني قد اغتيل في ضربة جوية على الاراضي السورية، فيما نقلت مواقع التواصل الاجتماعي ذات الخبر.

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