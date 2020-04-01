وزير النفط يوجه شركة مصافي الوسط بتجهيز الصحة والداخلية وكربلاء بمواد التعقيم

2020/04/01 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير النفط ثامر الغضبان، شركة مصافي الوسط بتجهيز وزارتي الصحة والداخلية وحكومة كربلاء المحلية خمسة عشر طنا من مادة الجل الكحولي والتعفير لدعم جهودهم في مواجهة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان إن وزير النفط أوعز بتجهيز الوجبة الثانية من مادة الجل الكحولي المخصصة للتعقيم اليدوي لوزارة الصحة وبكمية خمسة أطنان إضافة الى تجهيز وزارة الداخلية بكمية خمسة أطنان من مادة الجل الكحولي للتعقيم دعماً لجهود القوات الأمنية في تطبيق حظر التجوال وحملات التعفير والوقاية، وتوفير الحماية لأبناء العراق.

واكد جهاد أن وزير النفط اوعز كذلك بتجهيز ادارة محافظة كربلاء بكمية خمسة أطنان من مواد التعقيم والتعفير المخصصة للأبنية والطرق والأسطح دعما لجهود المحافظة وخلية الازمة في الوقاية من أنتشار الوباء.

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