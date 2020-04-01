النفط تجهز الصحة والداخلية وكربلاء بـ15 طناً من مواد التعقيم والتعفير

2020/04/01 | 17:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكدت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، استمرارها بدعم الوزارات وخلية الازمة في المحافظات لمواجهة وباء كورونا.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" إن "وزير النفط أوعز الى شركة مصافي الوسط بتجهيز الوجبة الثانية من مادة (الجل الكحولي) المخصصة للتعقيم اليدوي لوزارة الصحة وبخمسة أطنان، ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا".واشار الى "تجهيز وزارة الداخلية بخمسة أطنان من الجل الكحولي للتعقيم دعماً لجهود قواتنا الامنية في تطبيق حظر التجوال وحملات التعفير والوقاية، وتوفير الحماية لابناء العراق".وأضاف أن "وزير النفط اوعزت كذلك بتجهيز ادارة محافظة كربلاء بخمسة أطنان من مواد التعقيم والتعفير المخصصة للأبنية والطرق والأسطح دعماً لجهود المحافظة وخلية الازمة في الوقاية من انتشار الوباء وحماية لابناء المحافظة".

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