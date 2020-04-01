الاردن استورد 300 الف برميل من نفط العراق في اذار الماضي

2020/04/01 | 17:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، اليوم الاربعاء، ان بلادها استوردت 310 آلاف برميل نفط من العراق خلال شهر آذار الماضي.وقالت زواتي في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "هذه الكميات تم نقلها من مصفاة بيجي في العراق إلى مصفاة الزرقاء الأردنية بمعدل 10 آلاف برميل يومياً".وأوضحت، أن "المصفاة الأردنية استقبلت منذ 5 أيلول من العام الماضي، حتى نهاية آذار الماضي نحو 2.1 مليون برميل بمعدل 10 آلاف برميل يومياً".وأشارت زواتي، إلى أن "عملية نقل النفط العراقي تتم حاليا وفقاً للمعطيات التي فرضها فيروس كورونا، بتفريغ الصهاريج العراقية في صهاريج أردنية في المنطقة الحدودية بين البلدين".واستورد الأردن 196.5 ألف برميل نفط عراقي خلال النصف الأول من شهر آذار الماضي، ونحو 294 ألف برميل نفط خلال شهر شباط من العام الجاري.

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