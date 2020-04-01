وزار الداخلية العراقية : قرار منع التجوال يشمل كل الفعاليات والمناسبات الدينية

2020/04/01 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الداخلية ان قرار منع التجوال يشمل كل الفعاليات والمناسبات الاجتماعية والدينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، إن السلطات منعت الزيارات والقوات الامنية ملتزمة بتطبيق القوانين، وسيتم اعتقال اي شخص يخالف قوانين حظر التجوال لافتا الى ان الاوامر الصادرة من الجهات العليا تمنع بشكل جدي اي تجمع في الاماكن العامة، ولا تسمح مطلقا بأداء الزيارات الدينية في ظل استمرار حظر التجوال.

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